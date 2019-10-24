بالفيديو.. بطل عربي يرمى ميداليته في البحر أثناء هجرته لأسبانيا 

مليكة فؤاد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بطل مغربي في التايكواندو يدعى أنور بوخرصة، وهو يهاجر على متن أحد قوارب الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا.

وبدا في المقطع البطل المغربي وهو يرمي في البحر إحدى ميدالياته التي كسبها خلال مشواره الرياضي، في إشارة إلى أن البطولات دون قيمة ولا فائدة، ما دامت لم تنفعه في كسب مال يقيه الفقر.

وكان البطل المغربي وصل إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية في الضفة الجنوبية من القارة العجوز، برفقة 30 مهاجراً آخر، حيث يسعى لمواصلة مشواره الرياضي في إسبانيا.