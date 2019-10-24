  • الجمعة 25

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. شيلاء سبت ترد على منتقديها بعد وصفها بـ «اللحجية»

بالفيديو.. شيلاء سبت ترد على منتقديها بعد وصفها بـ «اللحجية»

بالفيديو.. شيلاء سبت ترد على منتقديها بعد وصفها بـ «اللحجية»
المنامة(صدى):

تعرضت الفنانة البحرينية شيلاء سبت لانتقادات واسعة لتحدثها باللهجة السعودية، قائلة:”إنها كانت تتحدث مع صديقة سعودية وقد تعودت على اللهجة”، موضحة أنها لم تتحدث بها منذ فترة كبيرة.

وعبرت سبت عن اشتياقها للسعوديين وحبها لهم، لافتة:”تجيني تعليقات تتلزقين يا اللحجية  بس بعد أحبكم، وجعل ما يتلزق فيكم غيري أنا، قولوا آمين”.

ولفتت سبت:” خلاص من الآن ما أتكلم إلا سعودي ماسكة معي”، مضيفة:” ما شاء الله، وش ذا اللي صاير في الرياض موسم الرياض، والله إنكم محظوظين”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *