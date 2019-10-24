بالفيديو.. شيلاء سبت ترد على منتقديها بعد وصفها بـ «اللحجية»

المنامة(صدى):

تعرضت الفنانة البحرينية شيلاء سبت لانتقادات واسعة لتحدثها باللهجة السعودية، قائلة:”إنها كانت تتحدث مع صديقة سعودية وقد تعودت على اللهجة”، موضحة أنها لم تتحدث بها منذ فترة كبيرة.

وعبرت سبت عن اشتياقها للسعوديين وحبها لهم، لافتة:”تجيني تعليقات تتلزقين يا اللحجية بس بعد أحبكم، وجعل ما يتلزق فيكم غيري أنا، قولوا آمين”.

ولفتت سبت:” خلاص من الآن ما أتكلم إلا سعودي ماسكة معي”، مضيفة:” ما شاء الله، وش ذا اللي صاير في الرياض موسم الرياض، والله إنكم محظوظين”.