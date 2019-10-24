صالح النعيمة للاعبي الهلال: ابتعدوا عن مواقع التواصل وكرسوا جهودكم لحل عقدة آسيا
وجه قائد المنتخب الوطني السابق صالح النعيمة رسالة للاعبين عقب الفوز الساحق على السد القطري والتأهل لنهائي آسيا ، مطالباً إياهم بترك وسائل التواصل الإجتماعي والتفرغ لحل عقدة آسيا التي حُرم منها المنتخب على مدار عشرين عام .
وقال “النعيمي ” : ابتعدوا عن الإعلام وانعزلوا عن مواقع التواصل الإجتماعي حتى ينصب تفكيركم في تحقيق الطلب الذي استعصى على النادي عقدين من الزمن .
كما نبههم إلى الإستفادة من مواجهتهم مع السد قائلاً : إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا .
وأضاف : ننتقد المقصر بنقد أخوي بناء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي بعض متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير .
كما شدد رئيس الهلال الأسبق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على أهمية تدارك الأخطاء وتأمين الجانب الدفاعي والإستفادة القصوى من الخبرات الكروية التي يضمها الهلال والتخلص من أي إرتباك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85332 ] نشر منذ 11 دقيقة
صح لسانك ويرحم زمانك ياكابتن ,,
,, نتمنى التوفيق والتفوق للهلال في الفوز باالكاس الآسيوي ..