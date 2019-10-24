بالفيديو.. موقف طريف بين «بوتين» والرئيس المصري بسبب رابطة عنق الأخير

موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف طريف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بسبب رابطة العنق التي ارتداها .

وأظهر المقطع “بوتين ” أثناء ملاحظته تشابه رابطتي العنق التي ارتداها كلاً منهما ، فيما اقترب بود للرئيس المصري مصوباً نحو رابطة العنق التي يرتديها ، وتبادل الإثنان الحديث عن تشابههما والضحك .

وتفاعل رواد مواقع التوصل الإجتماعي مع الفيديو الودي ، بينما تندر أحد الناشطين قائلاً ” شغل مخابرات بقى ” ، في إشارة إلى أن كلاً منهما عمل بجهاز المخابرات بوطنه .

بينما قال آخر أنه نوع من توافق الأفكار ، وآخر عبر عن إفتخاره بالرئيس المصري وغيرها من التعليقات .