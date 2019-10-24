بالفيديو.. موقف طريف بين «بوتين» والرئيس المصري بسبب رابطة عنق الأخير
وثق مقطع فيديو موقف طريف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بسبب رابطة العنق التي ارتداها .
وأظهر المقطع “بوتين ” أثناء ملاحظته تشابه رابطتي العنق التي ارتداها كلاً منهما ، فيما اقترب بود للرئيس المصري مصوباً نحو رابطة العنق التي يرتديها ، وتبادل الإثنان الحديث عن تشابههما والضحك .
وتفاعل رواد مواقع التوصل الإجتماعي مع الفيديو الودي ، بينما تندر أحد الناشطين قائلاً ” شغل مخابرات بقى ” ، في إشارة إلى أن كلاً منهما عمل بجهاز المخابرات بوطنه .
بينما قال آخر أنه نوع من توافق الأفكار ، وآخر عبر عن إفتخاره بالرئيس المصري وغيرها من التعليقات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85332 ] نشر منذ 42 دقيقة
يمكن يسأله : بكم حفنة رز شريتها ..؟