«الزعاق» يكشف عن ظاهرة نادرة لم تحدث منذ 118 عاما

علي القحطاني(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، النقاب عن ظاهرة كونية نادرة لم تحدث منذ 118 عامًا.

قال الزعاق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” سنشاهد بعد شهرين تقريبًا أندر الظواهر الكونية، وهي ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، التي لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا”.

ولفت الزعاق، إلى أنه سيُشاهد حلقيًا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29.