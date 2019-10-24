«الجبير» عن الأمير فيصل بن فرحان: نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية
هنأ وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الجديد، معتبرًا إياه نموذج مشرف للمملكة.
وقال ” الجبير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية، وسموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية ” .
وأضاف: ” أرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعًا بالانتساب لها ” .
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