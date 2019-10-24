آخر المستجدات في قضية البشير 

الخرطوم(صدى):

قام النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، بمقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور، ببحث إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، إن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

وأوضح صالح محمود أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وأن مثل هذه التصريحات سابقة لوانها.