أول تعليق من بوسكيتس بعد الفوز الصعب لبرشلونة على براج

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب وسط برشلونة الإسباني، سرجيو بوسكيتس، على الفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب سلافيا براغ التشيكي 2-1، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، قائلا:”الفوز كان مهماً للغاية، لاسيما في مجموعة متوازنة وقوية للغاية، نحن الآن في الصدارة وهذا الأهم”.

وأشاد بوسكيتس بأداء الفريق التشيكي، معربا عن آسفه في نفس الوقت لعدم قدرة الفريق الكتالوني على قتل المباراة بهدف ثالث في الرمق الأخير، لاسيما وأن المنافس شكل خطورة بالغة عليهم.

وأبان بوسكيتس: “عانينا كثيراً من أجل الفوز، وكنا ندرك أننا إذ لم نضغط على المنافس ستكون الأمور صعبة، استحوذنا على الكرة، ولكننا تعبنا كثيراً مع نهاية المباراة”، مبينا: “لولا مهاراة ميسي وشتيغن لكانت النتيجة لصالح الفريق التشيكي”.