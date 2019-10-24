بعد تقديم شكاوى.. «سامسونج» تطرح تصميم برمجي لحل مشاكل بصمات الأصابع

وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” سامسونج ” أنها تستعد لطرح تصحيح برمجي؛ لحل مشاكل التعرف على بصمات الأصابع لهاتفيها الأحدث ” Note 10 وGalaxy S10 ” .

وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم عدد كبير من المستخدمين شكاوى؛ بسبب خلل في التعرف على بصمة الاصبع وسهولة فتح الأجهزة باستخدام بصمات غير مدخلة في جهاز S10.

حيث كشفت سيدة بريطانية في تستخدم هاتف ” Samsung Galaxy S10 ” في الأسبوع الماضي، أن خللاً ما في هاتفها سمح لزوجها بفتحه من خلال بصمة اصبعه غير المسجلة على الجهاز.

يُذكر أن ميزة مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة، من أهم ما أبرزته سامسونج عند إطلاق جهازيها ” Note 10 وGalaxy S10 ” في أغسطس الماضي واعدة المستخدمين بأمان عالٍ.