فتى ريد بول يتفوق على ميسي وبنزيما وصلاح في صدارة هدافي أوروبا
نجح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي في تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا متفوقاً على النجوم الدوليين ميسي وليفاندوفسكي وبنزيما ومحمد صلاح ، بأرقام قياسية .
وأصبح فتى ريد بول سالزبورج صاحب الـ 19 عام ، أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول 3 لقاءات يلعبها في دوري أبطال أوروبا ، منها هاتريك في لقائه الأول أمام جينك البلجيكي وهدف في مرمى ليفربول وهدفان في مرمى نابولي.
وتفوق “هالاند ” على النجم الأرجنتيني ميسي الذي دخل قائمة الهدافين بتسجيل الهدف الأول لبرشولنة عندما تفوق على سلافيا براغ ، كما تساوى مع رونالدو مهاجم يوفنتوس والإسباني جوانزاليس نجم ريال مدريد السابق .
كما تساوى مع رقم الفرنسي كريم بنزيما ، حيث أصبح ثاني لاعب أقل من 20 عام يسجل في 3 لقاءات ، بينما كان “بنزيما” بعمر الـ 18 عام عندما سجل رقمه برفقة أوليمبيك ليون .
اترك تعليقاً