فتى ريد بول يتفوق على ميسي وبنزيما وصلاح في صدارة هدافي أوروبا

طلال الغامدي(صدى):

نجح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي في تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا متفوقاً على النجوم الدوليين ميسي وليفاندوفسكي وبنزيما ومحمد صلاح ، بأرقام قياسية .

وأصبح فتى ريد بول سالزبورج صاحب الـ 19 عام ، أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول 3 لقاءات يلعبها في دوري أبطال أوروبا ، منها هاتريك في لقائه الأول أمام جينك البلجيكي وهدف في مرمى ليفربول وهدفان في مرمى نابولي.

وتفوق “هالاند ” على النجم الأرجنتيني ميسي الذي دخل قائمة الهدافين بتسجيل الهدف الأول لبرشولنة عندما تفوق على سلافيا براغ ، كما تساوى مع رونالدو مهاجم يوفنتوس والإسباني جوانزاليس نجم ريال مدريد السابق .

كما تساوى مع رقم الفرنسي كريم بنزيما ، حيث أصبح ثاني لاعب أقل من 20 عام يسجل في 3 لقاءات ، بينما كان “بنزيما” بعمر الـ 18 عام عندما سجل رقمه برفقة أوليمبيك ليون .