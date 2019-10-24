  • الخميس 24

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. تنافس على الإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية بعد أرباح «تيسلا» الخيالية

تنافس على الإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية بعد أرباح «تيسلا» الخيالية

تنافس على الإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية بعد أرباح «تيسلا» الخيالية
متابعة- أميرة خالد(صدى):

في تطور غير مسبوق للإستثمار بصناعة السيارات الكهربائية ، نجحت شركة تيسلا الأمريكية في تحقيق أرباح بواقع 1.86 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 .

وكسرت تيسلا بذلك كل التوقعات بهامش الربح الذي تخطى تحليل المتابعين وكان يشير بعضهم إلى تسجيل خسائر بنحو 24 سنت للسهم .

وأكد المحللون زيادة التنافس على الإستثمار في في قطاع السيارات الكهربائية الذي سيصبح وجهة المستثمرين والأسواق المالية ، خاصة ً مع زيادة عدد المصانع .

وأعلنت “تسلا” بالفعل عن بدء الإنتاج في مصنعها الجديد بالصين ، وستنتج سيارتها الجديدة “موديل واي ” على أن يتم التسليم في الصيف المقبل وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض ، إلى جانب إنتاج شاحنة خفيفة كهربائية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *