تنافس على الإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية بعد أرباح «تيسلا» الخيالية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في تطور غير مسبوق للإستثمار بصناعة السيارات الكهربائية ، نجحت شركة تيسلا الأمريكية في تحقيق أرباح بواقع 1.86 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 .

وكسرت تيسلا بذلك كل التوقعات بهامش الربح الذي تخطى تحليل المتابعين وكان يشير بعضهم إلى تسجيل خسائر بنحو 24 سنت للسهم .

وأكد المحللون زيادة التنافس على الإستثمار في في قطاع السيارات الكهربائية الذي سيصبح وجهة المستثمرين والأسواق المالية ، خاصة ً مع زيادة عدد المصانع .

وأعلنت “تسلا” بالفعل عن بدء الإنتاج في مصنعها الجديد بالصين ، وستنتج سيارتها الجديدة “موديل واي ” على أن يتم التسليم في الصيف المقبل وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض ، إلى جانب إنتاج شاحنة خفيفة كهربائية .