الكشف عن هوية حكم «الديربي»

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن الحكم الذي سيقود اللقاء المرتقب بين الهلال والنصر في “ديربي الرياض ” ، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين ، والذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود .

وأكدت أن رئيس لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم “فرناندو تريساكو ” توصل لحكم دولي إسباني يعد من أفضل حكام أسبانيا ، وتعتبر هذه المرة الأولى له لإدارة مباراه بالمملكة .

وقالت المصادر أن الحكم المنتظر جاء بطلب من رئيس لجنة الحكام الإسباني بحكم العلاقة القوية مع إتحاد إسبانيا ، وأنه يعد من أهم الحكام المخضرمين .