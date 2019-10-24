￼أحمد حلمي يقطع عهدا على نفسه أمام الجمهور 

القاهرة(صدى):

تعهد الفنان المصري أحمد حلمي، لجمهوره في مصر والوطن العربي بأن يحقق لهم ما يتمنونه من أفلامه المقبلة، مبينا أن فيلمه السينمائي القادم سيحمل أكبر جرعة كوميدية في تاريخه السينمائي.

ولفت حلمي إلى أنه لاحظ وجود قطاع كبير من جمهوره لم يعجبه فيلمه السينمائي الأخير “خيال مآتة”، مردفا أن الجمهور محق في ذلك؛ لأن جرعة الضحك في الفيلم قليلة.

وقال إن فيلمه السينمائي الأخير “خيال مآتة”، أقرب الأفلام إلى قلبه ويعد من ضمن قائمة الأفلام التي يفضلها مثل “كده رضا، آسف على ‏الإزعاج، عسل أسود، إكس لارج”، موضحا:”فيلمي القادم سيكون كوميديًا من الدرجة الأولى وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري لتعويض ‏ما افتقدوه في (خيال مآتة)، الذي أعتبر تجربة مهمة في مشواري الفني”.