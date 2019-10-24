9 أشياء يجب على الحامل تجنبها.. تعرفي عليها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتخوف السيدات خلال فترة الحمل، من أن تتعرض لبعض المشكلات الصحية، التي قد يصل تأثيرها إلى الجنين، مما يعرضهن للإجهاض أو الولادة المبكرة.

ونستعرض أبرز الأشياء التي يجب على المرأة تجنبها أثناء فترة الحمل، ومنها أولا.. الكافيين: يعد من المواد المدرة للبول، وعند تناوله تشعر بالرغبة في دخول الحمام كثيرًا، ويحدث ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في ضربات القلب.

ثانيا.. تناول الأدوية دون استشارة الطبيب: هناك بعض الأدوية التي قد تشكل ضررًا على الجنين عند تناولها بشكل عشوائي، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي عقاقير أو مكملات غذائية خلال فترة الحمل.

ثالثا.. دهانات الغرف: يجب على المرأة أثناء الحمل تجنب استنشاق دهانات الحوائط، لاحتوائها على مواد كيميائية قد تزيد من احتمالية إنجاب أطفال مصابة بعيوب خلقية.

رابعا.. ارتداء الكعب العالي: إذا كنتِ من محبي ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، لا بد من تجنبها أثناء الحمل، لأنها قد تتسبب في الإصابة بتقلصات في الرحم، ما يؤدي إلى الولادة المبكرة، إعاقة ثبات الجنين في الرحم.

خامسا.. جلسات الساونا: التعرض للحرارة العالية أثناء الحمل، خاصةً في الثلث الأول منه، يزيد من احتمالية إنجاب أطفال تعاني من عيوب خلقية.

سادسا.. تربية القطط: تعاني المرأة أثناء الحمل من ضعف الجهاز المناعي، ومع تربية القطط تتضرر المناعة بشكل أكبر، بسبب انتقال ميكروب “داء المقوسات” من القطة إلى جسم الحامل.

سابعا.. التدخين:تتعرض المرأة الحامل للإجهاض عند تدخين السجائر أو استنشاق أدخنتها، لاحتوائها على 4000 مادة كيميائية، قد تتسبب أيضًا في التعرض لمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

ثامنا..الكحوليات: ينتقل الكحول سريعًا من مجرى الدم عبر المشيمة والحبل السري إلى الجنين، ما يتسبب في إلحاق الضرر بدماغ الجنين، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة والتي تتمثل في “الولادة المبكرة، والعيوب الخلقية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئة، والإجهاض”.

تاسعا.. الوقوف لفترات طويلة: يجب على المرأة الحامل تجنب الوقوف والحركة لفترة طويلة، لأن هذه العادة قد تزيد من خطر التعرض للولادة المبكرة أو الإصابة بتسمم الحمل.