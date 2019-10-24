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ليفربول وتوتنهام في أول مواجهة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول وتوتنهام في أول مواجهة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا
ماجد محمد(صدى):

يستعد متصدر الدوري الإنجليزي “ليفربول ” لمواجهة مشتعلة مع منافسه “توتنهام ” الأحد المقبل وسط حالة من الترقب لأول لقاء بينهما منذ نحو 6 أشهر ، عندما تُوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا .

وتصدر ليفربول الدوري متفوقاً بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي ، بينما حل توتنهام بالمركز السابع متأخراً 13 نقطة عن المتصدر ، في أسوء آداء منذ مجئ مدربه بوكتونيو عام 2014 .

ورغم تباين حظوظ اللاعبين ، إلا أن كلاً منهما يكشر عن أنيابه استعداداً للمباراه الشرسة في محاولة لإستمرار التفوق لمتصدر الدوري أوتصحيح المسار لتوتنهام .

ولا يخفى على “كلوب ” استعداد “توتنهام ” لمحاولة اقتناص الفرصة الذهبية والإنتصار عليه لإستعادة مكانته ، ما زاد يزيد من الخطط التكتيكية ويشعل المنافسة .

وكان توتنهام قد حقق إنتصار مساء الثلاثاء الماضي على ضيفه رد ستار بلغراد بخمس أهداف نظيفة في دوري الأبطال ، مما زاد من حماسه واستعداده نفسياً للقاء غريمه ليفربول .


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