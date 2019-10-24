الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة وتبوك

الباحة(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة ، والعقيق القرى، والمندق ، وبلجرشي ، وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث يبدأ التنبيه الساعة 12 ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً .

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن استمرار الأمطار الرعدية على منطقة تبوك, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد, وتشمل تبوك ومحافظتي أملج و تيماء.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بكل من منطقة الباحة وتبوك تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.