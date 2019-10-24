سلمان المؤشر يربط تجديد عقده مع الأهلي بتسلمه كافة مستحقاته المتأخرة

طلال الغامدي(صدى):

اشترط سلمان المؤشر، لاعب النادي الأهلي، على فريقه بأن يتسلم منه كافة مستحقاته المتأخرة؛ لتجديد عقده مع ناديه .

ورفض ” المؤشر ” فكرة الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإدارة، قبل إغلاق ملف الدفعات المالية والتي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.

وذكرت مصادر خاصة، أن ” المؤشر ” دخل المرحلة الحرة بعد 3 أشهر من الآن، وأن اللاعب يرغب في الاستفادة من المساحة لمعرفة عرض ناديه بعد تسلم حقوقه قبل النظر في أي عروض أخرى في فترة الستة أشهر.

وسيصبح بإمكان سلمان المؤشر التوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للأهلي بعد أقل من 3 أشهر؛ إثر دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، الذي ينتهي في يونيو 2020.