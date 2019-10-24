«رويترز»: تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية دهاء سعودي

عادل الحربي(صدى):

قالت وكالة ” رويترز ” أن تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيرًا للخارجية؛ تُعد خطوةٌ سعودية تنطوي على دهاء.

حيث أوضحت ” رويترز ” أن الممكلة اتخذت هذه الخطوة للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة؛ مبينة أن هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها.

وفي هذا السياق، قال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية نيل كويليام: ” انظر إلى الفريق السعودي الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم له علاقة بالغرب ” .

وأصبح الأمير فيصل ضمن مجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر؛ منهم سفيرًا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.