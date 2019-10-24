«القدية» تنشئ شبكة طرق رئيسية لعاصمة الترفيه

عادل الحربي(صدى):

أعلن مشروع “القدية” إحدى الشركات الوطنية عن منح عقد لإنشاء شبكة الطرق الأولى الخاصة بمشروع المدينة الترفيهية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في غضون أسابيع قليلة، ويستمر لمدة 14 شهراً.

وأوضحت شركة “القدية للاستثمار” في بيان لها، أن شبكة الطرق ستربط طريق ضرماء مع أول المشاريع في القدية والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية “مايكل رينينجر”، إن الشركة جاهزة للبدء ببناء شبكة الطرق، بعد اكتمال التحضيرات ووضع الخطط، التي استمرت لعدة أشهر، لافتا إلي أن هذا المشروع سيتيح لفرق العمل الوصول إلى موقع القدية بسهولة وسرعة، ما يسمح بالقيام بأعمال البنية التحتية في المستقبل مثل المرافق والمناظر الطبيعية.