أسعار النفط تتراجع وسط ضغوط على السوق بفعل توقعات بضعف الطلب

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام القياس العالمي 2.5 بالمئة أمس الأربعاء ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر أيلول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 55.65 دولار للبرميل.

أنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3 بالمئة.