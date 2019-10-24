طرح «تأشيرة مضيف» خلال أيام.. تعرف على مزاياها
تطرح المديرية العامة للجوازات خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر خلال الأيام القادمة ، وذلك بعد الإنتهاء من مناقشة آلية إدراجها مع وزارة الحج .
وتسمح تأشيرة المضيف للمواطن والمقيم بإستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يوم ، على أن يكون للحاملها حرية التنقل والسكن سواء بمسكن مستضيفه أو بفندق أو بشقة سكنية .
كما تسمح تأشيرة المضيف لحاملها بحرية حضور الفعاليات السياحية ، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين وهم من أقارب الدرجة الأولى بالنسبة للمقيم ولمن يشاء بالنسبة للمواطن ، وفقاً لـ”عكاظ” .
ومن المتوقع أن تكون التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الإستقدام 3 مرات في العام عبر تطبيق أبشر من مختلف الدول .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 23 ساعة
ابك كاف…؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44081 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب
ابو جوااد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة
كويس يسير استضيفصاحبتي زمان عنها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29895 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههه
يعني ممكن استضيف من احب استضافته
فكره ممتازه جدا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29895 ] نشر منذ 7 ساعات
يعني ممكن استضيف خادمه منزليه لمده 90 يوم بمبلغ 500 ريال فقط وقيمة التذكره من بلادها وبعد انتهاء مدة التأشيره اسفرها واستضيف غيرها وبهذا لا تكلفني العمليه مبالغ كبيره