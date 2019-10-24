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طرح «تأشيرة مضيف» خلال أيام.. تعرف على مزاياها

طرح «تأشيرة مضيف» خلال أيام.. تعرف على مزاياها
حمود العنزي(صدى):

تطرح المديرية العامة للجوازات خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر خلال الأيام القادمة ، وذلك بعد الإنتهاء من مناقشة آلية إدراجها مع وزارة الحج .

وتسمح تأشيرة المضيف للمواطن والمقيم بإستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يوم ، على أن يكون للحاملها حرية التنقل والسكن سواء بمسكن مستضيفه أو بفندق أو بشقة سكنية .

كما تسمح تأشيرة المضيف لحاملها بحرية حضور الفعاليات السياحية ، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين وهم من أقارب الدرجة الأولى بالنسبة للمقيم ولمن يشاء بالنسبة للمواطن ، وفقاً لـ”عكاظ” .

ومن المتوقع أن تكون التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الإستقدام 3 مرات في العام عبر تطبيق أبشر من مختلف الدول .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة

كويس يسير استضيفصاحبتي زمان عنها

[ عدد التعليقات: 29895 ] نشر منذ 7 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههه
يعني ممكن استضيف من احب استضافته
فكره ممتازه جدا

[ عدد التعليقات: 29895 ] نشر منذ 7 ساعات

يعني ممكن استضيف خادمه منزليه لمده 90 يوم بمبلغ 500 ريال فقط وقيمة التذكره من بلادها وبعد انتهاء مدة التأشيره اسفرها واستضيف غيرها وبهذا لا تكلفني العمليه مبالغ كبيره

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