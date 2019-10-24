وزير التعليم يصدر قرارا لمعالجة التجمد التوظيفي لترقيات الإداريين بالمدارس والوزارة

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بالسلم الوظيفي.

وجاء هذا القرار؛ لمعالجة التجمد التوظيفي لترقيات الإداريين والإداريات بالمدارس والوزارة.

فيما طالَبَ إداريو وإداريات المدارس، بتنفيذ هذا القرار الذي طالبوا به من سنوات كحق مشروع لهم.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كان قد أصدر في منتصف شهر شوال من العام الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة.