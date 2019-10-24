«الإسكان» تسجل 43 قطعة أراضي بيضاء نيابةً عن أصحابها الممتنعين

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ” سيف السويلم ” عن تسجيل 16 مليون متر أراضي بيضاء خاضعة للرسوم إجبارياً نيابةً عن أصحابها الممتنعين عن التسجيل .

وقال “السويلم ” أن تلك الأراضي صدر لها أوامر السداد وتتمثل في 43 قطعة أرض خلال الفترة الثانية من البرنامج .

ووفقاً لصحيفة محلية ، أكد “السويلم ” صدور 550 قرار على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية ، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج .

وأشار إلى أن مبالغ تحصيل الرسوم يتم إنفاقها على تطوير البنية التحتية ومرافق المشاريع بالمحافظات المختلفة .

وأبان أن الوزارة أنفقت 2.8 مليون ريال لإستكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية بمشروع إسكان محافظة الكامل بمكة المكرمة ، كما تواصل الوزارة متابعة الإحتياج بعدد من مشاريع الإسكان لإستكمال المرافق المختلفة .