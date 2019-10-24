رئيس «الإنماء» يكشف عن فرص واعدة للقطاع المصرفي مع طرح أرامكو
أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس أن الطرح المرتقب لآرامكو يعد صفقة تاريخية للقطاع المصرفي من خلال المشاركة في عملية الطرح ، والإستفادة من زيادة طلب العملاء الإقتراض للمشاركة في الطرح من جانبهم .
وحول عمليات الإندماج والإستحواذ ، قال “الفارس” أنه لا توجد أي خطط في هذا الشأن حالياً ، وفي حال ظهور فرصة ذات قيمة للبنك سيتم النظر فيها .
وتوقع “الفارس ” في تصريحات لوكالة بلومبيرج ، ارتفاع المحفظة التمويلية للبنك مع زيادة إستثمارات القطاع الخاص في المشاريع العملاقة .
وأكد “الفارس” أن السيولة في البنك جيدة ولا يحتاج إلى إصدار صكوك أو سندات خلال الفترة الحالية .
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