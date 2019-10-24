رئيس «الإنماء» يكشف عن فرص واعدة للقطاع المصرفي مع طرح أرامكو 

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس أن الطرح المرتقب لآرامكو يعد صفقة تاريخية للقطاع المصرفي من خلال المشاركة في عملية الطرح ، والإستفادة من زيادة طلب العملاء الإقتراض للمشاركة في الطرح من جانبهم .

وحول عمليات الإندماج والإستحواذ ، قال “الفارس” أنه لا توجد أي خطط في هذا الشأن حالياً ، وفي حال ظهور فرصة ذات قيمة للبنك سيتم النظر فيها .

وتوقع “الفارس ” في تصريحات لوكالة بلومبيرج ، ارتفاع المحفظة التمويلية للبنك مع زيادة إستثمارات القطاع الخاص في المشاريع العملاقة .

وأكد “الفارس” أن السيولة في البنك جيدة ولا يحتاج إلى إصدار صكوك أو سندات خلال الفترة الحالية .