مرض خطير يداهم من لا يغسل يديه عقب خروجه من المرحاض 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن عدم غسل اليدين بعد الخروج المرحاض يعرض الشخص لخطر الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية بمعدل أعلى من خطر تناول اللحوم غير المطهوة جيدا.

وأكد العلماء أن غالبية سلالات البكتيريا المقاومة للعقاقير تنتشر بين البشر، وليس من خلال تناول الدجاج أو اللحم البقري.

ولفتت الدراسة إلى أن “الطريقة الأكثر احتمالا” للإصابة بالبكتيريا المحتمل أن تكون مميتة، هي عبر وصول جزيئات الفضلات إلى الفم، بسبب النظافة الصحية السيئة بعد الخروج من المرحاض.

وتبين أن الغالبية العظمى من سلالات ESBL-E.coli، التي تسبب العدوى البشرية، لا تأتي من تناول الدجاج أو أي شيء آخر في السلسلة الغذائية وبدلا من ذلك، إن أفضل طريق لانتقال ESBL-E.coli من إنسان إلى آخر، كما أن هذه البكتيريا تعيش عادة في أمعاء الأفراد الأصحاء والحيوانات، ومعظم أنواعها غير ضار بالبشر.