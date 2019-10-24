«ساما» توضح معطيات تحديد أسعار تأمين السيارات وعوامل خفضها

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أن هناك 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالي لوثيقة تأمين السيارات، حيث تعكف تلك الشركات تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على.

وتتضمن هذه المعطيات عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها.

وتشمل أيضًا نوع وثيقة التأمين ” إلزامي، أو شامل ” ويتحدد سعر التأمين أيضًا بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها.

كما كشفت ” ساما ” أن هناك عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات، أولها سجل السائق المروري، فإذا كان سجله خاليًا من الحوادث فإن شركات التأمين تمنحهم خصم يصل إلى 15% عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين المركبات الإلزامي.

وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات.