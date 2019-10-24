الحصيني يعلن عن موعد أول موجة باردة تؤثر على نطاقات واسعة في المملكة
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن أول موجة برد خفيفة تبدأ يوم الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.
وأضاف الحصيني عبر حسابه في موقع “تويتر”: “متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/ ١٤٤١هـ”.
ولفت الحصيني:”متوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: “الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف”، كما تنبأ أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85402 ] نشر منذ 24 ساعة
يكون خير ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14900 ] نشر منذ 23 ساعة
بالنسبه لي لا اصدقكم ابدا