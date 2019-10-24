الحصيني يعلن عن موعد أول موجة باردة تؤثر على نطاقات واسعة في المملكة 

نايف السالم(صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن أول موجة برد خفيفة تبدأ يوم الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في موقع “تويتر”: “متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/ ١٤٤١هـ”.

ولفت الحصيني:”متوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: “الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف”، كما تنبأ أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية.