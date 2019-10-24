بالفيديو.. قصة مؤثرة لأحد الشهداء مع ابنته قبل استشهاده 

عادل الحربي(صدى):

تحدث مراسل صحفي بالحد الجنوبي عن قصة مؤثّرة لأحد الشهداء مع ابنته، والتي حدثت قبل يوم واحد من استشهاده.

وأوضح المراسل في حواره ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أنه ذهب إلى اليمن في مهمة خاصة بعمله كمراسل، وذهب إلى معسكر الجنود والتقى بجندي كان يراسل ابنته التي تدعى “رهف” عبر تطبيق “سناب شات”.

ولفت المراسل إلى أن الجندي أخبر ابنته بأنه سيظهر على القناة في اللقاء الذي سيجرى معه، وطلب منها أن تشاهده، موضحا أنه عندما ذهب إليه في اليوم التالي عرف أنه استشهد.