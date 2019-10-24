تدشين كتاب كبسولة الإبداع للمؤلفة جواهر الحارثي

بدرية المالكي (صدى):

دشنت المؤلفة جواهر عائد الحارثي إصدارها الجديد “كبسولة الإبداع” خلال حفل أقامته اليوم الأربعاء بإدارة التقويم والتسجيل بتعليم الطائف.

حضر حفل التدشين مديرة الإدارة هدى الشهرى، ومنسوباتها، وعدد من المدعوات من مديرات ومساعدات الإدارات والمشرفات التربويات.

وعبرت الحارثي عن سعادتها بتدشين كتابها الأول كبسولة الإبداع ـــــ فجر الإبداع بداخلك، الذي صدر عن مركز الأدب العربي للنشر والتوزيع، مشيرة إلى أن الكتاب يقع في 160 صفحة من القطع المتوسط، ويضم أربعة فصول، جاء الفصل الأول منه بعنوان ” تأملات إبداعية” تحدثت فيه عن المبدع، و أشهر رواد الإبداع، و العديد من القصص التاريخية الإبداعية، واختتمته بتساؤلات عن الإبداع لتحفيز الذهن للانتقال إلى الفصل الثاني من الكتاب.

وناقشت الكاتبة في الفصل الثاني الإبداع من حيث المعنى، حيث تطرقت إلى عدد من المصطلحات المرادفة للإبداع، وسلطت الضوء على أنواعه، ومحاوره، ومراحله، كذلك قوانينه ، ثم طريقة إدارته.

فيما أفردت الفصل الثالث للحديث عن سيكولوجية الإبداع التي تُعنى بسمات الشخص المبدع، وكاريزما المبدع، وقدراته الإبداعية ممثلة في نموذج “جيلفورد و تورانس” لمكونات التفكير الإبداعي، مستعرضة بعد ذلك طرق حدوث الإبداع، والتفكير الإبداعي وتحدياته، وعرض العديد من الأفكار الداعمة لمقاومة التحديات، بالتركيز على معادلة الإبداع المعاصرة .

وخلصت المؤلفة في الفصل الرابع من الكتاب إلى عرض تقنيات الإبداع المحفزة للتفكير الإبداعي، من خلال استعراض طرق توليد الأفكار الإبداعية، وبعض الألعاب والتمارين الإبداعية،ثم طرح مقياس ذاتي ليتعرف القارئ على مدى تفاعله الذهني مع التفكير الإبداعي.

وفي ختام حفل التدشين قدمت الحاضرات التهاني للحارثي، مؤكدات أنها تمتلك حس إبداعي، وأفكار جديدة، تسهم في تنمية الإبداع، وتطوير وجودة العمل، متمنيات لها مزيدًا من الإبداع والتوفيق الدائم.