1000 حالة تتردد على العيادات النفسية بالطائف شهريا..والأطباء يحذرون

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت إحصائية بمعرض تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الإنتحار أن عدد المترددين على عيادات الصحة النفسية بمحافظة الطائف يتراوح بين 900 إلى 1000 حالة شهرياً ، الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة المرض النفسي الشائع بتلك الحالات ومدى خطورته على الفرد والمجتمع .

وكشف المتخصصون أن أغلب المرضى النفسيين يعانون من الإكتئاب الذي بات منتشراً بين الأطفال والكبار والنساء والرجال مطالبين برفع الوعي من أجل تعزيز الصحة النفسية إذ أن الإكتئاب يعد سبب رئيسي للإنتحار .

وقال الدكتور خالد بركات أن إنقاذ المريض من الإكتئاب يأتي من جانبين ، أولهما التدخل المبكر العلاج قبل المضاعفات ، وثانيهما تخفيف المعاناه مشيراً إلى أن الإكتئاب قد يصيب الشخص نتيجة لفقدانه عزيز لديه أو دخله أو غيرها من الأسباب ، وفقاً لعكاظ .

الجدير بالذكر أن معرض تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الإنتحار والذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية ، يقدم خدمات وتعليم مهارات ترفع من الحالة النفسية للمريض وتؤهله للإندماج مع المجتمع .