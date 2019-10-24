رسميًا..اختيار الصين لتنظيم كأس العالم للأندية 2021

نواف السالم(صدى):

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختيار الصين لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية للأندية 2021 بشكلها الجديد بمشاركة 24 فريقا.

وبعد الموافقة على الشكل الجديد لمونديال الأندية الذي سيقام بعد ذلك كل أربع سنوات وستقام نسخته الأولى خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021، سيعلن «فيفا» عن تفاصيل انطلاق البطولة.

وسيكون ريال وأتلتيكو مدريد ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في هذه النسخة، حيث إن معايير التأهل تمنح مقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.