«ابتعدوا لو صار شي أصيب لحالي»..عقيد يوضح طريقة كشف الألغام التي زرعها الحوثيين
وثق مقطع فيديو قيام أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، بكشف أماكن الألغام التي وضعتها جماعة الحوثي الإرهابية في الحد الجنوبي.
وظهر العقيد وهو يقوم بإزالة الأحجار عن الألغام الموجودة، طالبًا من جميع الجنود والمتواجدين بالمنطقة الابتعاد عنها حتى لا يصاب أيا منهم بأذى.
وفي مشهد يدل على مدى الاستعداد بالتضحية بالنفس، وخشية على زملائه، نطق العقيد الشهادة محذرا من حوله بالابتعاد قائلا: «ابتعدوا جميعا فإذا صار شيء يصير في أنا».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85319 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يحفظكم ومن كل ضرر يحميكم ، ويهلك الحوثيين بأيديكم .. آمين ,,
,, بيض الله وجه هذا البطل الفدائي وزملائه وياقاهم من كل شر وضر .. آمين ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذا المقطع قديم يوم كنا مسيطرين على الوضع
قبل الانفلات الاخلاقي والاختلاط والمجون
الحين ابطالنا يقتلون وال الشيخ يتبجح
لعنة الله علية وعلى من مكنة