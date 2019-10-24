«ابتعدوا لو صار شي أصيب لحالي»..عقيد يوضح طريقة كشف الألغام التي زرعها الحوثيين

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، بكشف أماكن الألغام التي وضعتها جماعة الحوثي الإرهابية في الحد الجنوبي.

وظهر العقيد وهو يقوم بإزالة الأحجار عن الألغام الموجودة، طالبًا من جميع الجنود والمتواجدين بالمنطقة الابتعاد عنها حتى لا يصاب أيا منهم بأذى.

وفي مشهد يدل على مدى الاستعداد بالتضحية بالنفس، وخشية على زملائه، نطق العقيد الشهادة محذرا من حوله بالابتعاد قائلا: «ابتعدوا جميعا فإذا صار شيء يصير في أنا».