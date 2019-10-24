بسبب فستانها..السيدة الأوكرانية الأولى متهمة بعدم احترام إمبراطور اليابان

كييف(صدى):

واجهت السيدة الأوكرانية الأولى، إيلينا زيلينسكايا، انتقادات عديدة، أثناء حفل استقبال زوجها من قبل إمبراطور اليابان، ناروهيتو، بسبب لون فستانها.

وكانت زوجة الرئيس الأوكراني ترتدي فستانا وقفازات باللون الليموني، ما أثار استياء اليابانيون.

واعتقد اليابانيون أن الرئيس الأوكراني وزوجته لا يفهمان قواعد البروتوكول، ودلالة اللون الذي ارتدته.

يذكر أنه في اليابان في القرن الثامن تم صياغة نظام للألوان المحظورة، وهو لا يزال يعمل حتى اليوم كأمر واقع.

ويتم استخدام اللون الأصفر فقط للملابس الخارجية للإمبراطور، ومن الممنوع لأي شخص ارتداءه باستثناء الملك الياباني، وحتى يومنا هذا، الملابس اليابانية الاحتفالية للإمبراطور فقط باللون الأصفر.