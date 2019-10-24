ما لا تعرفه عن عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

عادل الحربي(صدى):

صدرت أمس الأربعاء أوامر ملكية جديدة، شملت إعفاءات وتعيينات جديدة، من بينها، تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت، مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وعُين الوقيت في يوليو 1999 وحتى أغسطس 2000 م معيداً بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود.

وعمل أستاذاً مساعداً بقسم علوم الحاسب – كلية علوم الحاسب والمعلومات – جامعة الملك سعود في 2011 وحتى نوفمبر 2015.

كما عين مستشاراً ومشرفاً على البوابة الإلكترونية عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات جامعة الملك سعود.

وفي ديسمبر 2012 شغل منصف مشرفاً على النظام المالي والإداري ( مدار ) جامعة الملك سعود.

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