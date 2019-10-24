حسن معاذ يحفز جمهور الشباب بـ 1000 تذكرة و«آيفون» هدية

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب الشباب حسن معاذ، تبرعه بـ1000 تذكرة مجانية، و3 أجهزة آيفون هدية، وذلك تحفيزا للجمهور لمؤازرة فريقه أمام الوحدة في مباراة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المرتقبة اليوم الخميس أمام الوحدة.

يذكر أن نادي الشباب قدم جوائز ضخمة لجماهيره في مباراة فريقه الدورية الماضية أمام الاتفاق.

ورصدت إدارة النادي مبالغ نقدية، وجوائز أخرى عينية، بالإضافة إلى تذاكر سفر، أما الجائزة الكبرى فكانت عبارة عن فيلا سكنية نالها أحد الحضور في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.