للتخلص من إلحاح أهلها على الزواج منه..فتاة تخطف ابن عمها وتطلب فدية!

القاهرة(صدى):

في تصرف غريب من نوعه، أقدمت فتاة مصرية على خطف ابن عمها، للتخلص من إلحاح أسرتها على زواجها منه، ثم طلبت من أهله فدية مقابل الإفراج عنه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا باختفاء فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بشكل مفاجئ لمدة أيام، لتكشف التحريات أن ابنة عم المجني عليه وراء الواقعة، حيث تربطها علاقة عاطفية بشاب آخر ولا ترغب بالزواج منه.

واتفقت الفتاة مع حبيبها و3 شباب آخرين على خطف ابن عمها وإخفائه، وطلبت فدية من عمها.

وألقت الشرطة القبض على الفتاة والشبان الأربعة، واعترفت أنها ترفض الزواج من ابن عمها، ومع إصرار أسرتها لجأت إلى فكرة خطفه لصرف نظرهم عن الزواج.