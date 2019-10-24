راموس يسقط في فخ التهرب الضريبي بدفع مليون يورو

طلال الغامدي(صدى):

سقط سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، في فخ التهرب الضريبي، حيث كشفت تقارير، أنه سيدفع مليون يورو لمصلحة الضرائب بسبب تهربه من دفع الرسوم في أعوام 2012 و2013 و2014.

وكانت مصلحة الضرائب الإسبانية أثبتت تهرب راموس من دفع الضرائب في الأعوام المذكورة بواسطة إحدى الشركات الإسبانية من أجل تسهيل حصوله على أرباح من الإعلانات.

وكانت مصلحة الضرائب طلبت من راموس جميع الوثائق المتعلقة بشركته خلال الأعوام السابقة، لا سيما 2006 و2007 و2008، وحينها تعرض راموس لعقوبة مالية بسيطة بسبب تهربه من دفع نفقات الإعلانات التجارية وحضوره الأحداث الرياضية.

وبناءً على ذلك، طالبت وزارة المالية راموس بالنقاط الضريبية التي تقدر بـ 20 نقطة، والتي استفاد من خلالها في دفع قيمة ضريبية أقل من القيمة المفروضة من قبل مصلحة الضرائب، أي أنه دفع 25% فقط بدلاً من 45% لأنه اعتمد على امتلاكه شركة خاصة.