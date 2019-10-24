استمرارًا لسياسة القمع..مسؤول حوثي يحتجز 66 صيدلانيًا يمنيًا بلا مبرر

فهمي محمد(صدى):

وجهت نقابة ملاك صيدليات المجتمع في اليمن، اتهامًا لمسؤول حوثي بوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، باحتجاز 66 صيدلانيًا بدون مبرر قانوني.

وأوضحت النقابة أن المسؤول استغل سلطته في النيل من خصومه، ومخالفة معايير وشروط التفتيش الواردة في قانون الصحة العامة، وحدى به الأمر لانتداب أطفال ومراهقين من أقاربه لمهام الرقابة والتفتيش على المنشأة الصيدلية.

وكانت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثين، أغلقت 423 صيدلية بصنعاء بحجة ترتيب الأوضاع الدوائية، وفرضت عليها مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى «مخالفات» لإعادة فتحها من جديد.