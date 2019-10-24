وليد الفراج : الدقيقة 94 من مباراة الهلال والسد كانت نشفان للدم

الخميس 24
أكتوبر
لجميع الأطراف …وخاصتاً أعداء الهلال ماتو قــهر… قـهر وتجلّـطو على الأقل الهلاليون كافحو وفازو ، جينفنكوكان له ضربة جزاء ولا حسبها الحكم الهدف الرابع كان من اللاعب اللي مفروض يكون خارج المباراه لأنه مسك الكوره متعمداًوهوآخرمدافع (((( كرة أحمر )))) ولا يبغالها VAR….
على كلاً اللي هزم الهلال هم من داخل الهلال ((((( الفرج )))))) الله لايفرجهاعليه حسبناالله على من حطه كابتن ، هذا يصلح حمّــالي في سوق الخضره … وإذا مايشيلونه الهلاليين فالكوارث قادمه .. ((( والله يستر )))
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A.awad[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 28 دقيقة
لجميع الأطراف …وخاصتاً أعداء الهلال ماتو قــهر… قـهر وتجلّـطو على الأقل الهلاليون كافحو وفازو ، جينفنكوكان له ضربة جزاء ولا حسبها الحكم الهدف الرابع كان من اللاعب اللي مفروض يكون خارج المباراه لأنه مسك الكوره متعمداًوهوآخرمدافع (((( كرة أحمر )))) ولا يبغالها VAR….
على كلاً اللي هزم الهلال هم من داخل الهلال ((((( الفرج )))))) الله لايفرجهاعليه حسبناالله على من حطه كابتن ، هذا يصلح حمّــالي في سوق الخضره … وإذا مايشيلونه الهلاليين فالكوارث قادمه .. ((( والله يستر )))