النيران الصديقة تمنح برشلونة صدارة مجموعته في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

نجح نادي برشلونة، في الفوز بصعوبة على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بهدفين لهدف، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، فيما عادل يان بوريل النتيجة لسلافيا في الدقيقة 50، قبل أن يأتي هدف الفوز الثمين لبرشلونة عبر النيران الصديقة من النيجيري بيتر أولاينكا لاعب سلافيا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما احتل إنتر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دورتموند، صاحب المركز الثالث، وتذيل سلافيا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.