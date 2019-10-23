بالصور..الأهلى يواصل تدريباته لمواجهة الحزم

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبداله الفيصل بمقر النادي استعداداً لمواجهةالحزم مساء يوم السبت المقبل على ملعب الحزم.

وعقد مدرب الفريق السويسري ” كريستيان جروس ” محاضرة نظري قبيل بداية الحصة التدريبية تناولت برنامج الفريق استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، حيث أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.