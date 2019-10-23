«مجهولون» يشعلون النار في مركبة بـ« الخرج»

عادل الحربي(صدى):

تعرَّضت مركبة رجل، من نوع “يوكن صالون 2015 يعمل في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة الخرج، لحادث حريق متعمد وهي متوقفة داخل منزله.

وقامت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الخرج بمباشرة الموقع، وعملت على إطفاء الحريق، والسيطرة عليه، ومنعت انتقاله لأرجاء المنزل.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مجهولين بعد ترصدهم لرجل الأمن، وبعد مغادرته المنزل، قاموا بكسر الباب الآلي، ثم كسر الزجاج الأمامي للمركبة التي تقف وسط المنزل، وأشعلوا النيران فيها بشكل كثيف؛ الأمر الذي تسبب بضررها بالكامل.