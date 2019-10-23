ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير، على أن فريق الهلال يدرس إقامة معسكر مغلق في كوريا الجنوبية لمدة 5 أيام وبعدها السفر لليابان قبل إياب النهائي الآسيوي بثلاث أيام.

ومن المقرر أن يغادر مساء اليوم الأربعاء فهد المفرج عضو مجلس إدارة الهلال وفهد المديد المنسق الإداري، إلى اليابان لاختيار مقر معسكر الفريق بمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني.

ويذكر أن الفريقين سيلعبان مواجهة الذهاب في التاسع من نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.