بعد 10 شهور من توليه حقبة الخارجية.. العساف وزيرًا للدولة

الرياض(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبة كوزير للخارجية، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

وتولى العساف، حقبة وزارة الخارجية لنحو 10 أشهر، خلفًا لعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية الحالي.

وولد «العساف» في عيون الجواء بمنطقة القصيم عام 1949م، تولى حقيبة وزارة المالية منذ عام 1416 هـ وحتى 1438هـ. وعقب إعفائه عين وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بتاريخ 30 محرم 1438هـ، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة عام 1981م، وقبلها ماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بالولايات المتحدة عام 1971م، فيما كان قد حصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968م.

شغل العساف منصب معيدًا ثم مدرسًا لمبادئ الاقتصاد في كلية الملك عبدالعزيز الحربية (1971 – 1982م)، ومحاضرًا زائرًا في كلية القيادة والأركان (1982-1983م)، ثم رئيسًا لقسم العلوم الإدارية وأستاذًا مساعدًا لمادة الاقتصاد في كلية الملك عبدالعزيز الحربية (1982-1986)، كما عمل مستشارًا في الصندوق السعودي للتنمية خلال نفس الفترة (1982-1986م.)

وكان المدير التنفيذي المناوب للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي (1986-1989)، والمدير التنفيذي في مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (1989-1995)، وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي (1993-1995)، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (يوليو 1995.)

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