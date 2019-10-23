وزير النقل الجديد.. 30 عامًا من الخبرة

الرياض(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرًا للنقل، وإعفاء الدكتور نبيل العامودي.

والمهندس صالح الجاسر، هو المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، كما أنه أحد أعضاء حلف سكاي تيم وإحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط.

وترصد صحيفة «صدى»، السيرة الذاتية للوزير الجديد، والذي يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، والزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك تشيس مانهاتن في نيويورك.

كما تلقى العديد من الدورات التدريبية المحلية والعالمية، وجاء أبرزها كالآتي: برنامج التدريب الداخلي الائتماني لصندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامج تدريب المصرفيين لبنك لويدز في المملكة المتحدة، دورات في الإدارة المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد انسياد بفرنسا، وجامعة أكسفورد ببريطانيا.

لدى «الجاسر»، خبرة تصل إلى 20 عامًا في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي، وقد تدرج في المناصب العليا.

عُين مدير عام للشئون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية عام 2000، ثم مديراً عاماً تنفيذياً لقطاع «لكزس» التابعة لشركة عبداللطيف جميل من 2003 وحتى 2010.

كما عين رئيس تنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من 2010 حتى 2014، ثم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية في 2014.

وجاء الأمر الملكي كالتالي:

الرقم : أ / 106

التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.

ثانياً : يعين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.