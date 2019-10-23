شاحنة بلغارية تحوي 39 جثة تتجول في لندن!

لندن(صدى):

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن العثور على 39 جثة، داخل حاوية شاحنة قرب لندن، يعتقد أنها قدمت من بلغاريا.

وقال بيان صدر عن شرطة إسيكس، إنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي بمدينة غريز شرق لندن.

فيما ذكر قائد الشرطة، إن «هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها»، مضيفًا: « تحقيقاتنا جارية لمعرفة ماذا حصل » .

وأوضحت الشرطة أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا، السبت، من هوليهيد في شمال غرب ويلز، ويُعتقد أنها قادمة من بلغاريا.

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية البلغارية، أن شاحنة الجثث مسجلة في بلغاريا باسم شركة مملوكة لامرأة أيرلندية.

وأضافت الوزارة أن « الشاحنة من نوع سكانيا مسجلة في مدينة فارنا باسم شركة تملكها مواطنة أيرلندية » .