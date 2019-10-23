هواوي تطلق هاتف 5G قابل للطي

وكالات(صدى):

تلقت هواوي تكنولوجيز اليوم الأربعاء طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، إذ تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل عقوبات أمريكية.

ويذكر أنه تم تأجيل إطلاق هاتف ميت إكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء.

وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لغالاكسي فولد الذي تنتجه سامسونغ إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميا في 15 نوفمبر، بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان (2403 دولارات).