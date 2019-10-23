مكافحة المخدرات: سوء استخدام الترامادول يؤدي للصرع

علي القحطاني(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الترامادول يُعتبر من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية.

وأضافت أن أي استخدام غير طبي له يؤدي إلى الوقوع في براثن الإدمان، وما يسببه ذلك من ضرر كبير على الإنسان.

وكشفت أن الأعراض الانسحابية له تتمثل في: الأرق، تقلصات عضلية، عدوانية وانفعال ونسيان، وقلق.

وأوضحت أن الاستخدام الطبي يتمثل في كونه مسكن لـ الآلام الحادة والمزمنة مثل آلام ما بعد الجراحة والآلام السرطانية وهو مستحضر صناعي له مفعول مقارب للكودايين ويُصنف ضمن مسكنات الألم.

وعن أضرار سوء الاستخدام، بيّن أنها تتمثل في: رؤية غير واضحة واكتئاب وتقلبات مزاجية، حدوث نوبات صرع، سرعة نبضات القلب، إحساس بالإغماء.