البريد السعودي: لا صحة لطرح 30% من المؤسسة للاكتتاب العام
كشف رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف أبانمي، عدم صحة الأنباء الخاصة بطرح 30% من البريد للاكتتاب العام.
وأكد أن الأولوية حالياً لبناء مشغل فعال واضح المعالم مبني على أسس تجارية قبل الانتقال إلى مرحلة الخصخصة.
جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج « بودكاست سقراط » مع عمر الجريسي، إذ أشار إلى أن البريد السعودي جهة خدمية تسعى للتحول إلى جهة ربحية.
وأكد أننا نمتلك سوقًا واعدًا في الخارج، متابعًا: « هذا السوق فيه طلب كبير ومنافسة محتدمة وقيمة الخدمات اللوجستية تصل إلى 100 مليار ريال شامل نقل النفط نصيب مؤسسة البريد منها مليار ريال وهي إيراداتنا في 2018 » .
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