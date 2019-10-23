البريد السعودي: لا صحة لطرح 30% من المؤسسة للاكتتاب العام

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف أبانمي، عدم صحة الأنباء الخاصة بطرح 30% من البريد للاكتتاب العام.

وأكد أن الأولوية حالياً لبناء مشغل فعال واضح المعالم مبني على أسس تجارية قبل الانتقال إلى مرحلة الخصخصة.

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج « بودكاست سقراط » مع عمر الجريسي، إذ أشار إلى أن البريد السعودي جهة خدمية تسعى للتحول إلى جهة ربحية.

وأكد أننا نمتلك سوقًا واعدًا في الخارج، متابعًا: « هذا السوق فيه طلب كبير ومنافسة محتدمة وقيمة الخدمات اللوجستية تصل إلى 100 مليار ريال شامل نقل النفط نصيب مؤسسة البريد منها مليار ريال وهي إيراداتنا في 2018 » .