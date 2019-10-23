بعد انتشار الحشرات.. ضبط مستودع للمواد الغذائية في نجران (فيديو)
تمكنت أمانة منطقة نجران من ضبط مستودع للمواد الغذائية بعيد عن الأنظار ، غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية.
ولاحظت فرق التفتيش انتشار الحشرات، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ومصادرة 3.185 حبه من المواد الغذائية.
ويذكر أنه تم تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية وإغلاق المستودع المخالف.
#أمانة_منطقة_نجران تضبط مستودع للمواد الغذائية بعيد عن الأنظار ، غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية.
أبرز الملاحظات
🔸انتشار الحشرات.
🔸مواد غذائية منتهية الصلاحية.
🔸مصادرة 3.185 حبه من المواد الغذائية.
🔸تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية.
🔸إغلاق المستودع المخالف. pic.twitter.com/hRvLMc8kAq
— أمانة منطقة نجران (@NajranMunicipal) October 23, 2019
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