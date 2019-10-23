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بعد انتشار الحشرات.. ضبط مستودع للمواد الغذائية في نجران (فيديو)

بعد انتشار الحشرات.. ضبط مستودع للمواد الغذائية في نجران (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

تمكنت أمانة منطقة نجران من ضبط مستودع للمواد الغذائية بعيد عن الأنظار ، غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية.

ولاحظت فرق التفتيش انتشار الحشرات، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ومصادرة 3.185 حبه من المواد الغذائية.

ويذكر أنه تم تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية وإغلاق المستودع المخالف.


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